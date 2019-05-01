Защитник «Ак Барса» Лямкин продлил контракт с клубом

Никита Лямкин, защитник «Ак Барса», продлил контракт с клубом, известно, что новое соглашение рассчитано на два года, сообщается на официальном портале ХК «Ак Барс».

Лямкин перешел в хоккейный клуб в 2017 году, вместе с командой завоевал Кубок Гагарина. Всего за «Ак Барс» в КХЛ Лямкин провел 80 матчей и смог набрать 12 (2+10) очков.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс», сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.

На официальном сайте клуба уточняется, что соглашение будет подписано по схеме «1+1» — с возможностью автоматического продления договора по итогам сезона 2019/20.

