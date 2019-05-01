Новости спорта

14:28 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Защитник «Ак Барса» Лямкин продлил контракт с клубом

13:14, 01.05.2019
Защитник «Ак Барса» Лямкин продлил контракт с клубом
Фото: ak-bars.ru

Никита Лямкин, защитник «Ак Барса», продлил контракт с клубом, известно, что новое соглашение рассчитано на два года, сообщается на официальном портале ХК «Ак Барс».

Лямкин перешел в хоккейный клуб в 2017 году, вместе с командой завоевал Кубок Гагарина. Всего за «Ак Барс» в КХЛ Лямкин провел 80 матчей и смог набрать 12 (2+10) очков.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Квартальнов официально стал новым главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс», сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.

На официальном сайте клуба уточняется, что соглашение будет подписано по схеме «1+1» — с возможностью автоматического продления договора по итогам сезона 2019/20.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров