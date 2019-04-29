В Сеть утекли изображения нового складного Moto RAZR 2019

В интернете обнаружили рендеры нового складного смартфона от Motorolla — Moto RAZR 2019. Пока неизвестно точно являются ли эти изображения официальными.

Однако отраслевые СМИ и эксперты уже разбирают то, что увидели на этих снимках.

В отличие складного Galaxy Fold от Samsung этот гаджет сгибается поперек, как старые «раскладушки» от Motorolla. На изображениях не получается рассмотреть подробно внешнюю часть нового смартфона, но ожидается, что снаружи также будет небольшой вспомогательный дисплей, пишет phonearena.com

Специалисты также отметили необычную коробку в которой предлагается смартфон и обнаружили в наборе переходник для «джека», что может говорить об отсутствии у телефона стандартного разъема для наушников на 3,5 мм.

Официальных данных о сроках выпуска смартфона нет.