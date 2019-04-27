В России насчитали более 19 миллионов седанов

На начало 2019 года в России было зарегистрировано 19,1 млн автомобилей в кузове «седан».

Это составляет 44% от общего количества машин в стране, передает "Автостат".

Агенство отмечает, что продажи новых седанов в 2018 году снизились на 2% по сравнению с 2017 годом.

Напомним, что по данным «Автостата», самыми популярными седанами в России в 2018 году были Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta, Volkswagen Polo, Kia Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Kia Optima, Datsun on-DO и Nissan Almera.