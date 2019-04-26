Нижегородское «Торпедо» отправилось в Великобританию для контрольных игр

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Сегодня нижегородское «Торпедо» отправилась в Великобританию на два товарищеских матча с местной сборной по хоккею. В связи с этим клуб даже подготовил юмористический ролик «Урок английского», где хоккеисты «Торпедо» в костюмах, ассоциирующихся с Англией, отвечают на вопросы об этой стране. В конце ролика защитник команды Михаил Орлов встает из-за парты и заявляет, что в команде достаточно знают о Британии, и настало время им узнать о «Торпедо».



На Туманный Альбион нижегородцы отправились в следующем составе:



Вратари: Андрей Тихомиров, Николай Мольков, Сергей Большаков.

Защитники: Дмитрий Родионычев, Илья Назаревич, Артём Аляев, Михаил Орлов, Егор Огиенко, Павел Медведев, Илья Олендаренко.

Нападающие: Владимир Галузин, Михаил Варнаков, Дмитрий Сёмин, Виктор Шахворостов, Кирилл Ураков, Данил Веряев, Павел Макаренко, Михаил Смолин, Даниил Ильин, Антон Шенфельд, Донат Стальнов, Михаил Есаян.



Напомним, игры состоятся в Шеффилде и Ноттингеме 27 и 28 апреля.