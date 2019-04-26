Рядом с космодромом Восточный возник природный пожар

Пожарные приступили к тушению природного пожара недалеко от космодрома Восточный в Амурской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за пала сухой травы. Эпицентр пожара находится в четырех километрах к северу от населенного пункта Циолковский, в четыреx километрах южнее расположен строящийся аэродромный комплекс.

В тушении задействованы более 50 человек, используется девять единиц техники, передает ТАСС.

В ГУ МЧС России заверили, что ситуация находится под контролем.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье.