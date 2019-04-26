Рядом с космодромом Восточный возник природный пожар
Пожарные приступили к тушению природного пожара недалеко от космодрома Восточный в Амурской области.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за пала сухой травы. Эпицентр пожара находится в четырех километрах к северу от населенного пункта Циолковский, в четыреx километрах южнее расположен строящийся аэродромный комплекс.
В тушении задействованы более 50 человек, используется девять единиц техники, передает ТАСС.
В ГУ МЧС России заверили, что ситуация находится под контролем.
Напомним, ранее Следком возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье.Происшествия
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