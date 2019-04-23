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СК РФ возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье

10:44, 23.04.2019
СК РФ возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье
Фото: pixabay.com

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с масштабными пожарами в Забайкальском крае.

На сайте ведомства уточняется, что уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Предварительный ущерб от пожаров оценивается более чем в 280 млн рублей.

Следователи намерены изучить работу должностных лиц всех органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания жителей, в том числе пожарную безопасность.

Ранее власти Забайкальского края из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Число пострадавших от огня достигло 25 человек.

Происшествия
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