СК РФ возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с масштабными пожарами в Забайкальском крае.

На сайте ведомства уточняется, что уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Предварительный ущерб от пожаров оценивается более чем в 280 млн рублей.



Следователи намерены изучить работу должностных лиц всех органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания жителей, в том числе пожарную безопасность.



Ранее власти Забайкальского края из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Число пострадавших от огня достигло 25 человек.

