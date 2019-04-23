СК РФ возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкалье
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с масштабными пожарами в Забайкальском крае.
На сайте ведомства уточняется, что уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Предварительный ущерб от пожаров оценивается более чем в 280 млн рублей.
Следователи намерены изучить работу должностных лиц всех органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания жителей, в том числе пожарную безопасность.
Ранее власти Забайкальского края из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Число пострадавших от огня достигло 25 человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым