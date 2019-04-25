КАМАЗ будет собирать технику в Казахстане

ПАО «КАМАЗ» подписало соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в реализации проекта производства техники и ее компонентов. Документ был подписан по итогам переговоров премьер-министров РФ и Казахстана Дмитрия Медведева и Аскара Мамина в их присутствии.

Соглашение подписали замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Аманияз Ержанов, председатель совета директоров АО «Группа компаний Аллюр» Андрей Лаврентьев, председатель правления АО «БРК-Лизинг» Нурлан Байбазаров и управляющий директор компании Tobolkz Динара Шукижанова, пишет ТАСС.

Напомним, на заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан президент Татарстана Рустам Минниханов, заявил, что одну из главных целей видит в продвижении на казахстанский рынок продукции КАМАЗа.