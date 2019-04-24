Украина перестанет соблюдать секретность созданных в СССР изобретений

Украина вышла из соглашения об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР. Решение было принято на заседании кабинета министров страны.

Соглашение было заключено 4 июня 1999 года между Украиной и рядом стран СНГ — Россией, Белоруссией, Арменией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Как сообщает «РИА Новости», этим соглашением стороны обязались «обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях, <...> созданных в бывшем СССР».

В январе глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев разорвал 49 соглашений с Москвой. По его словам, действие еще почти 50 документов может быть прекращено.