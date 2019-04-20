«Оренбург» обыграл «Ростов» со счетом 3:0

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл «Ростов» (Ростов-на-Дону) в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме автогол забил полузащитник "Ростова" Матиас Норманн (41-я минута). Во втором тайме по голу провели нападающий "Оренбурга" Артем Галаджан (61-я) и полузащитник Григорий Чиркин (90+1).

Ранее «Оренбург» дома уступил «Ахмату», а в прошлом туре на выезде переиграл ЦСКА.