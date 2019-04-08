«Оренбург» дома уступил «Ахмату» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги.



Игра состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе хозяев отличился Сергей Терехов (4-я минута). У «Ахмата» голы забили Раванелли (37-я), Олег Иванов (48-я) и Беким Балай (56-я).

Таким образом, «Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Оренбург» с 29 очками располагается на 10-м месте.

В следующем туре «Оренбург» сыграет на выезде с московским ЦСКА. Матч состоится 13 апреля.

Ранее «Оренбург» выиграл у московского «Динамо», а в прошлом туре уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга.