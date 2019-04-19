Гендиректор самарских «Крыльев»: «Не сомневайтесь, до конца апреля мы погасим долги перед Тихоновым»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков пояснил, когда будет выплачена задолженность по зарплате бывшему главному тренеру команды Андрею Тихонову.

«Мы рассчитаемся с Андреем Тихоновым, все идет в рабочем порядке. Пока что мы расплатились с футболистами по зарплатам, а Андрей Валерьевич — такой же член клуба. Мы не планируем доводить дело до суда. Не сомневайтесь, что до конца апреля «Крылья» решат вопрос с выплатами Тихонову и игрокам, с которыми были расторгнуты контракты», — передает «Чемпионат» слова Шашкова.

Тихонов был назначен наставником «Крыльев» в 2017 году и вывел самарскую команду из ФНЛ в Российскую премьер-лигу. Тихонов покинул пост в октябре прошлого года, однако клуб пока так и не заплатил деньги по соглашению о расторжении контракта.