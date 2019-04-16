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Происшествия

У дома Зеленского задержали людей с пулеметом

07:43, 16.04.2019
У дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Фото: ru.wikipedia.org

Около дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение.

Как сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко в Facebook, задержанные переоборудовали джип под «тачанку», установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК с убойной дальностью более 3 км. Они находились в лесу неподалеку от дороги к поселку «Перлина Італії».

«Полицией проверяется информация о том, почему эта группа, вооруженная крупнокалиберным пулеметом, находилась именно в непосредственной близости к коттеджному поселку, в котором проживает один из кандидатов в президенты», — написал депутат.

По данным украинских СМИ, речь идет о Владимире Зеленском.

Ранее Зеленский не пришел на дебаты с действующим лидером страны Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе «Олимпийский» в Киев.

Происшествия
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