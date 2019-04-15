Путин расширил полномочия «Роскосмоса»
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия «Роскосмоса» в области создания коммерческих и некоммерческих организаций.
Теперь в состав «Роскосмоса» могут войти общества с ограниченной ответственностью (ООО), ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации.
Кроме того, госкорпорация сможет создавать некоммерческие и коммерческие организации различных организационно-правовых форм.
Также «Роскосмосу» разрешено принимать участие в работе иностранных структур при условии, что это соответствует целям, для которых она была создана, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о создании «Роскосмосбанка». Кредитная организация будет выполнять функции казначейства для контроля всей контрактно-договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли.ОбществоВласть
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