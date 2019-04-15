Путин расширил полномочия «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия «Роскосмоса» в области создания коммерческих и некоммерческих организаций.

Теперь в состав «Роскосмоса» могут войти общества с ограниченной ответственностью (ООО), ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации.

Кроме того, госкорпорация сможет создавать некоммерческие и коммерческие организации различных организационно-правовых форм.

Также «Роскосмосу» разрешено принимать участие в работе иностранных структур при условии, что это соответствует целям, для которых она была создана, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подписал документ о создании «Роскосмосбанка». Кредитная организация будет выполнять функции казначейства для контроля всей контрактно-договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли.