«Роснано» и КАМАЗ будут разрабатывать батареи для электротранспорта

Компании «Роснано» и КАМАЗ подписали соглашение о партнерстве при разработке и производстве перспективных батарей для электротранспорта и напольной техники на основе литий-ионных аккумуляторов, в том числе для электробусов.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, документ создает основу для реализации совместных проектов по развитию электротранспорта в России и систем накопления энергии на основе литий-ионных аккумуляторов.

По условиям соглашения челнинская компания получит эксклюзивные условия при закупке литий-ионных батарей у одной из портфельных компаний «Роснано» — ООО «Лиотех-Инновации».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ собирается перевести производство электробусов из Башкирии.