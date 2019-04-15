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«Роснано» и КАМАЗ будут разрабатывать батареи для электротранспорта

11:31, 15.04.2019
«Роснано» и КАМАЗ будут разрабатывать батареи для электротранспорта
Фото: realnoevremya.ru

Компании «Роснано» и КАМАЗ подписали соглашение о партнерстве при разработке и производстве перспективных батарей для электротранспорта и напольной техники на основе литий-ионных аккумуляторов, в том числе для электробусов.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, документ создает основу для реализации совместных проектов по развитию электротранспорта в России и систем накопления энергии на основе литий-ионных аккумуляторов.

По условиям соглашения челнинская компания получит эксклюзивные условия при закупке литий-ионных батарей у одной из портфельных компаний «Роснано» — ООО «Лиотех-Инновации».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ собирается перевести производство электробусов из Башкирии.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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