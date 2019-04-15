Volkswagen презентовал сразу три новых кроссовера

На автосалоне в Шанхае Volkswagen представил несколько кроссоверов, сообщает «Российская газета».

У некоторых из них статус концептов, но в перспективе они станут серийными автомобилями. Так, Volkswagen Teramont X — серийная версия концептуального Atlas Cross Sport, который демонстрировали в марте 2018 года. Кроме того, представлен SUV Coupe Concept — совместная работа с предприятием FAW-Volkswagen. На автосалоне можно познакомиться с семиместным кроссовером Volkswagen SMV Concept.

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen на заводе в Эмдене выпустил 30-миллионный Passat. Таким образом, эта модель автомобиля стала самой продаваемой моделью среднего класса. 30-миллионным рекордсменом стал Passat GTE цвета Pyrite Silver Metallic.