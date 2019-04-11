США вынудили компанию Михаила Фридмана продать долю в фирме по кибербезопасности

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) вынудил Pamplona Capital Management LLP продать долю в компании Cofense, предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности. Совладельцем Pamplona является Михаил Фридман.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя россиянина, причиной решения регулятора стала доля иностранного владения в компании.

Ранее Фридман стал самым богатым жителем Лондона по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается $15 млрд. Он сместил с первого места владельца Access Industries Леонарда Блаватника, который лидировал последние несколько лет.