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Forbes назвал Фридмана самым богатым жителем Лондона

11:57, 12.03.2019
Forbes назвал Фридмана самым богатым жителем Лондона
Фото: commons.wikimedia.org / LetterOne Group

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман стал самым богатым жителем Лондона по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается $15 млрд.

Он сместил с первого места владельца Access Industries Леонарда Блаватника, который лидировал последние несколько лет.

По данным Forbes, в топ-5 городов по числу миллиардеров вошли Нью-Йорк (совокупное состояние богачей — $469,7 млрд), Гонконг ($355,5 млрд), Москва ($336,5 млрд), Пекин ($193,3 млрд) и Лондон ($226 млрд).

ЭкономикаОбществоВластьАналитика
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