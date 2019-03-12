Forbes назвал Фридмана самым богатым жителем Лондона

Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман стал самым богатым жителем Лондона по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается $15 млрд.

Он сместил с первого места владельца Access Industries Леонарда Блаватника, который лидировал последние несколько лет.



По данным Forbes, в топ-5 городов по числу миллиардеров вошли Нью-Йорк (совокупное состояние богачей — $469,7 млрд), Гонконг ($355,5 млрд), Москва ($336,5 млрд), Пекин ($193,3 млрд) и Лондон ($226 млрд).