Новости экономики

19:03 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк сообщил о сбоях в системе быстрых платежей

18:47, 07.04.2019
Центробанк сообщил о сбоях в системе быстрых платежей
Фото: cbr.ru

Банк России сообщил, что 7 апреля с 6.40 по московскому времени наблюдаются технические проблемы при выполнении определенных операций в рамках системы быстрых платежей, сообщает пресс-служба Банка России.

Технические проблемы связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, которые предоставляют информационные ресурсы. В Центробанке отмечают, что о полном восстановлении работы сервисов системы быстрых платежей сообщат дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что Банк России предполагает, что подключение кредитных организаций к системе быстрых платежей поспособствует снижению комиссии за эквайринг, сообщает ТАСС. Такое заявление сделала первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.


ЭкономикаБанкиТехнологииITОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров