Центробанк сообщил о сбоях в системе быстрых платежей

Банк России сообщил, что 7 апреля с 6.40 по московскому времени наблюдаются технические проблемы при выполнении определенных операций в рамках системы быстрых платежей, сообщает пресс-служба Банка России.

Технические проблемы связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, которые предоставляют информационные ресурсы. В Центробанке отмечают, что о полном восстановлении работы сервисов системы быстрых платежей сообщат дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что Банк России предполагает, что подключение кредитных организаций к системе быстрых платежей поспособствует снижению комиссии за эквайринг, сообщает ТАСС. Такое заявление сделала первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.



