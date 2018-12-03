В Казани завели уголовное дело после отмены концерта IC3PEAK

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После отмены концерта IC3PEAK в Казани возбуждено уголовное дело.



Речь идет о статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной культуры», передает «Татар-информ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в Казани полицейские сорвали концерт московской группы IC3PEAK. За день музыканты три раза меняли место для выступления, а спустя 40 минут после начала концерта в клуб «Нора» пришли полицейские и сотрудники МЧС. В результате группа закончила выступление и уехала.



Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, комментируя ситуацию, заявил, что его беспокоит, почему ребята интересуются такого рода контентом.



Напомним, концерт группы также не состоялся в Перми. В Новосибирске группу перед выступлением задержали, а в Красноярске вызвали на беседу с силовиками.