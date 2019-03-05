В Японии суд освободил экс-главу Renault под залог в 1 млрд иен

Сегодня суд Токио согласился отпустить под залог бывшего главу автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона. Сумма залога составила 1 млрд иен.

Гон уже сегодня может быть освобожден, сообщает агентство Kiodo. По мнению судьи, прокуратура не доказала вероятность побега топ-менеджера.

Напомним, что в ноябре 2018 года Карлос Гон был арестован по подозрению в сокрытии доходов. Уже в декабре его арестовали повторно, инкриминируя топ-менеджеру уже финансовые махинации на сумму в 1,8 млрд иен.

Ранее «Реальное время» рассматривало, как арест Гона может сказаться на развитии АвтоВАЗа, существенная доля которого принадлежит альянсу Renault — Nissan — Mitsubishi.