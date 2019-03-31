Перед запуском «Союза» к МКС решили провести дополнительные проверки

График предстартовой подготовки ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Прогресс МС-11» неожиданно изменили для дополнительных проверок.

По словам источника "РИА Новости" в ракетно-космической отрасли, ракету вывезут на стартовый стол на космодроме Байконур 1 апреля. В этот же день начнутся проверки систем «Союза-2.1а», которые завершатся 2 апреля. А 3 апреля будет резервным днем.

С чем связаны дополнительные проверки «Союза» перед стартом к МКС собеседник агентства не уточнил.



Ранее на всех этапах сборки космических кораблей «Союз» ввели видеонаблюдение. Это произошло после ситуации с обнаружением отверстия в бытовом отсеке «Союза МС-09».