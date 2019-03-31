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«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» во второй игре серии

19:35, 31.03.2019
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» во второй игре серии
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» уступил омскому «Авангарду» во второй игре финальной серии Восточной Конференции КХЛ. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу омичей.

Первый период команды сыграли вничью – 0:0. Во втором периоде «Авангард» забил одну шайбу. В третьем омские хоккеисты обыграли уфимцев 3:1.

Первая игра серии тоже осталась за «Авангардом». СЮ уступил сопернику со счетом 3:4.

Таким образом, «Авангард» ведет в серии со счетом 2:0.

СпортХоккей Башкортостан
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