«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» во второй игре серии
Уфимский «Салават Юлаев» уступил омскому «Авангарду» во второй игре финальной серии Восточной Конференции КХЛ. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу омичей.
Первый период команды сыграли вничью – 0:0. Во втором периоде «Авангард» забил одну шайбу. В третьем омские хоккеисты обыграли уфимцев 3:1.
Первая игра серии тоже осталась за «Авангардом». СЮ уступил сопернику со счетом 3:4.
Таким образом, «Авангард» ведет в серии со счетом 2:0.СпортХоккей Башкортостан
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