Татарстанский Роспотребнадзор приостановил работу бассейна, в котором во время купания отравились 8 детей

Управление Роспотребнадзора по РТ составило протокол о временном приостановлении деятельности бассейна «Дулкын» в Балтасях, сообщается на официальном портале управления Роспотребнадзора по РТ.

Отмечается, что завершено расследование случаев отравления детей в балтасинском бассейне. Датчик автомата очистки воды в малом бассейне работал с нарушением. Результаты исследований отвечают гигиеническим нормам.

Напомним, 29 марта в Балтасинском районе Татарстана при купании в бассейне отравились восемь детей. Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по данному факту. Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».