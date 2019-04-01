Татарстанский Роспотребнадзор приостановил работу бассейна, в котором во время купания отравились 8 детей
Управление Роспотребнадзора по РТ составило протокол о временном приостановлении деятельности бассейна «Дулкын» в Балтасях, сообщается на официальном портале управления Роспотребнадзора по РТ.
Отмечается, что завершено расследование случаев отравления детей в балтасинском бассейне. Датчик автомата очистки воды в малом бассейне работал с нарушением. Результаты исследований отвечают гигиеническим нормам.
Напомним, 29 марта в Балтасинском районе Татарстана при купании в бассейне отравились восемь детей. Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по данному факту. Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».ПроисшествияОбщество Татарстан
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