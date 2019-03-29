В Татарстане при купании в бассейне отравились восемь детей

В Балтасинском районе Татарстана при купании в бассейне отравились восемь детей.

На место уже выехали специалисты управления Роспотребнадзора Татарстана, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Они должны выяснить причины и обстоятельства отравления с организацией лабораторного контроля.

По данным Минздрава РТ, дети госпитализированы в Балтасинскую ЦРБ с жалобами на кашель, головокружение, затрудненное дыхание, тошноту, возникшими во время плановых занятий в плавательном бассейне.

Также самостоятельно в больницу обратились двое взрослых с похожими жалобами, также находившихся в плавательном бассейне. Они были осмотрены в больнице врачами ЦРБ и отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, что в начале 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе открыли плавательные бассейны в Дербышках и Балтасях.