В Татарстане при купании в бассейне отравились восемь детей
В Балтасинском районе Татарстана при купании в бассейне отравились восемь детей.
На место уже выехали специалисты управления Роспотребнадзора Татарстана, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Они должны выяснить причины и обстоятельства отравления с организацией лабораторного контроля.
По данным Минздрава РТ, дети госпитализированы в Балтасинскую ЦРБ с жалобами на кашель, головокружение, затрудненное дыхание, тошноту, возникшими во время плановых занятий в плавательном бассейне.
Также самостоятельно в больницу обратились двое взрослых с похожими жалобами, также находившихся в плавательном бассейне. Они были осмотрены в больнице врачами ЦРБ и отпущены на амбулаторное лечение.
Напомним, что в начале 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе открыли плавательные бассейны в Дербышках и Балтасях.Происшествия Татарстан
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