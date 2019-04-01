Илья Авербух: «Медведева стала всеобщей жертвой. Неужели она за бронзой уезжала в Канаду?»

Хореограф и серебряный призер Солт-Лейк-Сити-2002 Илья Авербух поделился мнением насчет выступления двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в этом сезоне.

Напомним, что после Пхенчхана-2018 Медведева покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы с тренером Брайаном Орсером.

— В этом сезоне для меня есть перекос в сторону какой-то жертвенности. Медведева стала всеобщей жертвой. Уехала в Канаду и от этого такая бедная, и все условия у нее не созданы.

Давайте судить по результатам — есть хороший результат, она блестяще справилась, она сражалась, она выиграла бронзу. Но за бронзой она уезжала туда, уходила от Этери Тутберидзе? Или все-таки чтобы доказать, что она должна выиграть, а не Загитова? Для этого уходила? Нет. Относительно себя она вернула свою бронзу, но уходила она и уезжала в Канаду, чтобы бороться наравне с Загитовой. Чтобы доказать Этери Тутберидзе, что она может. Есть результат. И то, что не получалось в начале сезона, а потом Женя сражалась и пришла к бронзе, говорит о ее характере. Дай бог ей сил и уверенности. И то же самое и Алиночке, и Этери Георгиевне. Но не надо подменять понятия.

Если мы уберем интернет — там девочки какие-то пишут всякую дрянь, то я не видел, чтобы хоть кто-то из специалистов делал для Жени что-то не то. Тот результат, который получили — это федерация приняла решение отправить именно Женю на чемпионат мира. Разве кто-то ее кошмарил? Ее кто-то давил? Все старались помочь. Могло бы быть: «Ты уехала за сытой жизнью в Канаду, а мы тут все мучаемся». Но даже толики этого не было ни в чем. Когда Женя прекрасно откатала произвольную программу на чемпионате России, ей тут же поставили хорошие оценки. Да, она не справилась с короткой, улетела.

Интернет серьезно воспринимать нельзя — они только работают на фигурное катание, обсуждают — и слава богу, они только себя показывают. Но никакого кошмара для Жени не было,— приводит слова Авербуха Sports.ru.