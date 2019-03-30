Правительство не станет обязывать россиян устанавливать «умные счетчики» на газ

Правительство РФ отказалось от идеи установки «умных счетчиков» на газ. Выяснилось, что власти не могут компенсировать гражданам высокую стоимость приборов.

«Эту идею было поручено просчитать: сколько это стоит, какая будет дополнительная нагрузка на потребителей, какие возможные источники финансирования. Оказалось, что это достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку источников иных компенсаций реализации этой задачи, кроме как тарифов на газ, нет — мы отказались от идеи установки этих счетчиков», — рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия-24».

Он добавил, что власти подождут, пока счетчики станут дешевле.

Напомним, что в декабре появилась информация о возможном введении обязательной установки «умных счетчиков» на газ для жителей страны, пользующихся центральным газоснабжением.

Позже появилась информация, что монополистом на этом рынке может стать компания Игоря Ротенберга «Современные радиотехнологии». В то же время эксперты подсчитали, что переход на счетчики может потребовать 385 млрд рублей.