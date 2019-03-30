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Правительство не станет обязывать россиян устанавливать «умные счетчики» на газ

18:13, 30.03.2019
Правительство не станет обязывать россиян устанавливать «умные счетчики» на газ
Фото: government.ru

Правительство РФ отказалось от идеи установки «умных счетчиков» на газ. Выяснилось, что власти не могут компенсировать гражданам высокую стоимость приборов.

«Эту идею было поручено просчитать: сколько это стоит, какая будет дополнительная нагрузка на потребителей, какие возможные источники финансирования. Оказалось, что это достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку источников иных компенсаций реализации этой задачи, кроме как тарифов на газ, нет — мы отказались от идеи установки этих счетчиков», — рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия-24».

Он добавил, что власти подождут, пока счетчики станут дешевле.

Напомним, что в декабре появилась информация о возможном введении обязательной установки «умных счетчиков» на газ для жителей страны, пользующихся центральным газоснабжением.

Позже появилась информация, что монополистом на этом рынке может стать компания Игоря Ротенберга «Современные радиотехнологии». В то же время эксперты подсчитали, что переход на счетчики может потребовать 385 млрд рублей.

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