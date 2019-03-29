Тренер «Авангарда» Хартли: «Салават» — команда без слабых мест»

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Канадский наставник омского «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о сопернике его команды по финалу Восточной конференции, уфимском «Салавате Юлаеве», и впечатлениями от первого матча серии.

«Первый матч серии обычно получается непредсказуемым. Соперник наверняка хорошо сделал домашнюю работу по подготовке, мы сделали свою. Но только игроки на льду решают, как сложится матч, в этом и красота хоккея. Арена сегодня будет переполнена, мы ждем настоящую атмосферу плей-офф. Осталось всего четыре претендента на кубок, и победит сильнейший.



«Салават» — команда без слабых мест, посмотрите на его защиту и атаку. Вся игра уфимцев структурирована, они не позволяют сопернику практически ничего. Они выбили в пяти матчах самую стабильную команду Востока — «Автомобилист». Уфа показала в плей-офф огромный прогресс, поэтому мы относимся к этой команде с большим уважением», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.

Игра состоится сегодня, 29 марта, в Балашихе. Матч стартует в 19.30 по московскому времени.

