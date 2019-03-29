В «Руспродсоюзе» назвали причины повышения цен на помидоры и капусту

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков назвал причины повышения цен на помидоры и капусты и заявил, что в ближайшее время снижения цен не ожидается.

По словам Вострикова, цены на помидоры растут в связи с активным спросом в условиях недостаточного предложения. Он пояснил, что поставки импортной продукции нестабильны и малообъемны, а комбинаты работают не на полную мощность.

Рост цен на капусту обусловлен заметным сокращением предложения, отметил исполнительный директор «Руспродсоюза».

«Поэтому снижения цен в рознице на томаты и капусту в ближайшее время мы не ожидаем», — подчеркнул Востриков.

Он также добавил, что цены на морковь, лук и картофель остаются стабильными, передает «РИА Новости».

Напомним, что прошлом году продукты питания в России дорожали в четыре раза быстрее, чем в европейских странах. Значительный рост произошел в декабре. Тогда рост цен на овощи составил 12,9%.

