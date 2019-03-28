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Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом»

15:04, 28.03.2019
Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом»
Фото: hc-avto.ru

Один из лучших вратарей в истории Континентальной хоккейной лиги, чех Якуб Коварж подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано на два года.

В текущем сезоне Якуб сыграл 59 матчей за «Автомобилист» и пропустил 105 шайб. Всего в КХЛ он провел 327 матчей, в которых одержал 147 побед, 32 матча «на ноль».

В сезоне 2018/2019 Коварж установил рекорд КХЛ по победам вратарей в регулярном чемпионате (38), сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, что «Автомобилист» занял первое место по итогам регулярного чемпионата в Восточной конференции. В плей-офф клуб выбыл во втором раунде, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1-4 в серии.

СпортХоккей
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