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Медведев: «Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны»

13:59, 26.03.2019 1
Медведев: «Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны»
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов РФ заявил, что налоги в течение ближайших шести лет меняться не должны.

По словам Медведева, в настоящее время завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей.

«При этом фискальная нагрузка не должна измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — приводит слова премьер-министра РФ ТАСС.

Медведев также отметил, что повышение НДС до 20% было необходимо, чтобы изыскать средства на реализацию нацпроектов.

Ранее стало известно, что с 1 апреля претерпит изменения список продовольственных и детских товаров, НДС на которые рассчитывается по ставке 10 процентов.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:40
    Значит точно, в самое ближайшее время увеличат налоги
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