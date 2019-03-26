Медведев: «Налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов РФ заявил, что налоги в течение ближайших шести лет меняться не должны.

По словам Медведева, в настоящее время завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей.

«При этом фискальная нагрузка не должна измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны», — приводит слова премьер-министра РФ ТАСС.



Медведев также отметил, что повышение НДС до 20% было необходимо, чтобы изыскать средства на реализацию нацпроектов.

Ранее стало известно, что с 1 апреля претерпит изменения список продовольственных и детских товаров, НДС на которые рассчитывается по ставке 10 процентов.