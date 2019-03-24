МИД РФ: США и ЕС делают все, чтобы мир не узнал о реальном положении дел в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад делает всё возможное, чтобы миру не было известно о реальной ситуации в Крыму.

Так она прокомментировала высказывание госсекретаря США Майка Помпео о том, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами отличается от ситуации с Крымом. По его словам, намерения США в полной мере соответствуют «реальному положению дел на местах».

«Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму — иначе признание произойдет автоматически, как следует из логики госсекретаря», — написала Захарова в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем. На эту территорию также претендует Сирия.