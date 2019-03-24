России предрекли будущее энергетической сверхдержавы

Россия сохранит позиции энергетической сверхдержавы, вне зависимости от того, в какую сторону мировая энергетика продолжит свое развитие, сообщает «РИА Новости».

Об этом заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай. Он отметил, что у России есть огромные возможности.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС. Официальная церемония прошла 18 марта в Севастополе. На церемонии пуска новых энергоблоков на полную мощность присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.