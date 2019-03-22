Алина Загитова: «Сейчас отдохну и буду есть все подряд»

Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свою победу в японской Сайтаме.

— Спасибо всей команде, что терпели меня. Медалька тяжелая. Тяжелой была и победа.

— Это ваша последняя медаль, которой не хватало до «Большого шлема» в фигурном катании...

— Я до последнего держала себя в тонусе, чтобы сделать все на максимуме. Очень рада, что стала чемпионкой мира. Мне очень помогли близкие и родные люди, которые поддерживали меня. Хочу сказать огромное спасибо им. Я знала, что меня тепло встретят в Японии. Это просто сумасшедшая публика, которая поддерживает нереально просто и помогает прыгать.

— Япония — ваша любимая страна. Теперь отправитесь есть суши?

— Сейчас отдохнем и будем есть все подряд. Не только суши, — заявила Загитова в прямом эфире Первого канала.

Напомним, что Загитова одержала сегодня победу в произвольной программе в женском одиночном катании.