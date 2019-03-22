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Алина Загитова: «Сейчас отдохну и буду есть все подряд»

16:06, 22.03.2019 8
Алина Загитова: «Сейчас отдохну и буду есть все подряд»
Фото: Михаил Шаров (fsrussia.ru)

Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свою победу в японской Сайтаме.

— Спасибо всей команде, что терпели меня. Медалька тяжелая. Тяжелой была и победа.

— Это ваша последняя медаль, которой не хватало до «Большого шлема» в фигурном катании...

— Я до последнего держала себя в тонусе, чтобы сделать все на максимуме. Очень рада, что стала чемпионкой мира. Мне очень помогли близкие и родные люди, которые поддерживали меня. Хочу сказать огромное спасибо им. Я знала, что меня тепло встретят в Японии. Это просто сумасшедшая публика, которая поддерживает нереально просто и помогает прыгать.

— Япония — ваша любимая страна. Теперь отправитесь есть суши?

— Сейчас отдохнем и будем есть все подряд. Не только суши, — заявила Загитова в прямом эфире Первого канала.

Напомним, что Загитова одержала сегодня победу в произвольной программе в женском одиночном катании.

СпортФигурное катание Татарстан
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 22 марта
    Молодец!
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    Анонимно 06:10
    Молодец!Смотрел выступления Е.Медведевой и А.загитовой, такое очущкние , что один и тот же человек!
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  • Анонимно 22 марта
    Умница!
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  • Анонимно 22 марта
    Афарин, Алина !
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  • Анонимно 23 марта
    Всегда верила в тебя, Алина! Очень и очень рада за твоему успеху. Так держать!
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  • Загир Гаянов 23 марта
    Алина мы гордимся тобой!!!
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  • Анонимно 23 марта
    Алина стала великой фигуристкой! Молодец! Еще хочется поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и ее команду за такую феноменальную фигуристку! Было видно, как они болели за ее катание,каждый элемент пропускали через себя,СПАСИБО!!! Успехов Вам! Болеем.за вас и гордимся вами!!!!!!
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  • Анонимно 23 марта
    всё подряд есть ненадо
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