Евгения Медведева: «Я выполнила все свои мечты, по два раза выиграла всё»

Российская фигуристка Евгения Медведева оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.

— Я сомневалась в своем каскаде — он плохо удался, но я рада, что завершила программу без серьезных ошибок, что для меня хорошо на данный момент. Да, на тренировках я выполняю программу в два раза лучше. Но шаг за шагом надо преодолевать себя, я начала этот путь.

Также я выполнила все свои мечты как спортсменка — побывала на Олимпиаде, по два раза выиграла всё. Люди мечтают попасть на Игры, а я абсолютно счастлива. То, что я делаю сейчас, делаю для себя, родных, публики, истории фигурного катания.

Отобраться на чемпионат мира было сложнее, чем здесь выступать. Намного больше сомнений гложут тебя изнутри. Но раз я здесь, я достойна, я уже достигла многого. Значит, надо выходить и показывать, что ты сделала. Для меня было целью завершить программу с положительными эмоциями, мне это удалось, и я буду бороться за это и в произвольной программе, — приводит слова Евгении ТАСС.

Напомним, что Медведева заняла 4-е место, набрав 74,23 балла, — для нее это лучший результат в сезоне. Выиграла короткую программу Алина Загитова, показав результат в 82,08 балла.