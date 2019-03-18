MySpace потеряла 50 млн музыкальных композиций, загруженных за 12 лет

Социальная сеть MySpace сообщила о потере данных своих пользователей, загруженных более трех лет назад. Это связано со сменой серверов компании.

Как сообщает BBC, пользователи уже давно жалуются на недоступность ссылок на свои старые файлы.

Блогер Энди Байо подсчитал, что MySpace безвозвратно потеряла более 50 млн песен от 14 млн артистов, которые были загружены с 2003 по 2015 год.

MySpace была запущена в августе 2003 года.

