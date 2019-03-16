Дольщики ЖК «МЧС» выходят с пикетами к кабмину

Фото: дольщики ЖК "МЧС"

Почти месяц дольщики четвертого дома ЖК «МЧС» (застройщик ООО «ФОН») выходят с одиночными пикетами к дому правительства РТ.

— Выходим, так как обещания властей о помощи в получении разрешения на строительство не выполнены! Разрешение разбилось о пролонгированный договор аренды на землю под нашими домами. А уж про обещания достроить и говорить не приходится. И все это на фоне угрозы банкротства «ФОНа», — прокомментировала ситуацию «Реальному времени» активистка комплекса, дольщица Гульнара Закирова.

Напомним, о проблеме банкротства застройщика как о неминуемой угрозе дольщиков предупреждали еще в начале февраля в Минстрое РТ.