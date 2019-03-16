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Недвижимость

Дольщики ЖК «МЧС» выходят с пикетами к кабмину

13:58, 16.03.2019 29
Дольщики ЖК «МЧС» выходят с пикетами к кабмину
Фото: дольщики ЖК "МЧС"

Почти месяц дольщики четвертого дома ЖК «МЧС» (застройщик ООО «ФОН») выходят с одиночными пикетами к дому правительства РТ.

— Выходим, так как обещания властей о помощи в получении разрешения на строительство не выполнены! Разрешение разбилось о пролонгированный договор аренды на землю под нашими домами. А уж про обещания достроить и говорить не приходится. И все это на фоне угрозы банкротства «ФОНа», — прокомментировала ситуацию «Реальному времени» активистка комплекса, дольщица Гульнара Закирова.

Напомним, о проблеме банкротства застройщика как о неминуемой угрозе дольщиков предупреждали еще в начале февраля в Минстрое РТ.

НедвижимостьЭкономикаИнвестицииБизнес Татарстан
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комментарии 29

комментарии

  • Анонимно 16 марта
    Верить нельзя! Сначало сладко обещают, потом амнезию показывают
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  • Анонимно 16 марта
    Наша проблема властям не интересна, и правда зачем помогать простым людям? Нужно помогать алегархам, попавшим в трудную ситуацию, браво, так держать!
    Евгений, дольщик ЖК МЧС дом№4
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  • Анонимно 16 марта
    Вначале убеждают нас поверитт, а потом можно и руками развести: они же не в курсе того, что договор аренды до 01.01.2019. Они об этом вчера вдруг узнали.
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  • Анонимно 16 марта
    Требуем строительства 4 дома ЖК МЧС
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    Анонимно 16 марта
    пожалуйста постройте наш дом :Жяк МЧС дом4 как поможете Вы нам пусть бог поможет вам в ваших делах !
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    Анонимно 17 марта
    Сидит мужик в поле и молится богу дать ему большой урожай. Вдруг с небес громкий голос:- Мужик, я тебе дам урожай, ты только посей рожь и поливай.
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  • Анонимно 16 марта
    Требуем строительства 4дома жк мчс
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  • Анонимно 16 марта
    Требуем строительства 4 дома ЖК МЧС
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  • Анонимно 16 марта
    Дело чести Нигматуллина отстоять разрешение на строительство для дольщиков 4 дома ЖК МЧС
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    Анонимно 17 марта
    Вам Нигматуллин не давал делать разрешение?! Сами пролетели. Знали что Аренда заканчивается, на последний день оставили.
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  • Анонимно 16 марта
    А обещания достроить кабмином так же исполняться будут?
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  • Анонимно 16 марта
    Хотим жить в своих квартирах! Дольщица 4илома ЖК МЧС
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  • Анонимно 16 марта
    надо признать товарищи, что пикеты и митинги не помогают, в связи с чем встает вопрос - что дальше?
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  • Анонимно 16 марта
    Ждем помощь строительство д4 мчс и коренных изменений по МЧС.

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  • Анонимно 17 марта
    Не надо было слушать Нигматзянова, делать разрешение совместно с 3 домом. Теперь вдруг Аренда закончилась. Им лишь бы не строить нас. Сначала протянули. 3 дом на федеральное финансирование идёт, а мы хуже что-ли ?
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    Анонимно 17 марта
    точно, у нас три беды - Азат, Диана и Гульнара. Одни хитрые, другие тупые.
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    Анонимно 17 марта
    С надеждой ждем решения по нашему дому, не подкачайте уважаемые руководители Татарстана. Молимся и ждем денег по 3 дому МЧС. Жаль 4 дом отстает, хочется вместе строиться.
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    Анонимно 17 марта
    Вот это вы правильно говорите. Чинуш слушать не надо. С ними только так же, как и они с вами
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  • Анонимно 17 марта
    Закажите себе плакаты, долго стоять придется... ваш поезд ушел.
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  • Анонимно 17 марта
    Два дома на сваях достроят за счет федерального финансирования, а мы стоим как нищие.
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  • Анонимно 17 марта
    5 дом молодежный идет на федеральное финансирование ура ура. У нас доки в порядке ура!!!
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  • Анонимно 17 марта
    Люди по 10 лет стоят у кабмина безрезультатно. Пока дольщики сами не будут шевелить мозгами так и будет годами. Примите совет - объединяйтесь и изучайте опыт других домов. Вы ведь в социуме находитесь.
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  • Анонимно 17 марта
    аренду нам надо продлить тогда будет разрешение и дальше двинемся. Чем тупо стоять у кабмина как болванчики.
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  • Анонимно 17 марта
    Правильно когда 3 дом собирал Нигматзянов А.Р. Сказал подождите пока они соберут а теперь когда мы 4дом собрали свои деньги для получения разрешения на строительство тут и время подошло к окончанию срока аренды земли будто они об этом не знали!!! Они умышленно тянут всю ситуацию ведь при этом правители власти не страдают!
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  • Анонимно 17 марта
    Если 3 дом стоят, а 4 никак нельзя, то пусть всех дольщиков из 4 переводят в 3. Раз уж аренду никак нельзя продлить. Смешно получается, все дома будут достраивать, и только четвертый не положено. А там что, не люди? Или может, не теми деньгами платили?
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  • Анонимно 18 марта
    Делают все, чтобы не строить! Сколько можно над людьми издеваться? Сами не давали разрешение, когда было можно. А теперь, видишь ли, аренда закончилась. Совесть у чиновников закончилась! Как будто не они сами разрешение выдают. Сами договора аренды подписывают, и сами же разрешения выдают. Уже три дома одного проекта получили разрешение, а 4й, точно такой же, не получил
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  • Анонимно 18 марта
    Достройте 4 дом ЖК МЧС!!!!
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  • Анонимно 18 марта
    Царицынский бугор. Устали от обещаний. КАждый год сдают. А воз и ныне там. Сколько можно обещаниями кормить, с 2011 года ждем. Обидно, что дом под крышей. Никому нет дела.
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  • Анонимно 19 марта
    Единственный, кто встречается с дольщиками на строй площадке и говорит правду. Кто бьется за строительство каждого дома. Но решение принимают его начальники. Поэтому нас НЕ строят. Да, я про Азата Робертовича!!!
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