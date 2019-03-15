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Андрей Кигим и Алексей Песошин представили коллективу Фонда соцстрахования РТ нового руководителя

14:57, 15.03.2019
Андрей Кигим и Алексей Песошин представили коллективу Фонда соцстрахования РТ нового руководителя
Фото: tatarstan.ru

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим представили коллективу ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан» нового управляющего, которым стал экс-глава Камско-Устьинского района Павел Лоханов.

В ходе церемонии Песошин отметил, что перед новым руководителем поставлен ряд серьезных задач, часть из которых касается соблюдения правил охраны труда.

Кроме того, премьер-министр РТ поблагодарил Рамиля Гайзатуллина за проделанную работу на посту главы ГУ — РО ФСС РФ по РТ и вручил ему благодарность кабинета министров РТ.

Андрей Кигим подчеркнул, что при Гайзатуллине была проведена большая работа по цифровой трансформации ведомства, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, в конце января стало известно о назначении Павла Лоханова главой Фонда соцстрахования РТ. Новым главой Камско-Устьинского района РТ стал Наиль Вазыхов.

ОбществоВласть Татарстан
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