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В Удмуртии с понедельника сменится главный федеральный инспектор

15:05, 15.03.2019
В Удмуртии с понедельника сменится главный федеральный инспектор
Фото: udmtv.ru

Исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Удмуртии с 18 марта будет назначен Григорий Сергеев, который до настоящего момента работает федеральным инспектором по Нижегородской области. Об этом «Реальному времени» сообщил источник в аппарате полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Дмитрий Мусин, занимающий пост ГФИ с января 2012 года, сегодня работает в этой должности последний день.

В приемной ГФИ от комментариев отказались.

О предстоящей отставке Мусина начали говорить после назначения нового полпреда в ПФО Игоря Комарова. На этой неделе Комаров провел совещание в Ижевске с участием глав регионов ПФО. На встречах присутствовал также Дмитрий Мусин.

Общество Удмуртия
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