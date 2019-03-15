В Удмуртии с понедельника сменится главный федеральный инспектор

Исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Удмуртии с 18 марта будет назначен Григорий Сергеев, который до настоящего момента работает федеральным инспектором по Нижегородской области. Об этом «Реальному времени» сообщил источник в аппарате полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Дмитрий Мусин, занимающий пост ГФИ с января 2012 года, сегодня работает в этой должности последний день.

В приемной ГФИ от комментариев отказались.



О предстоящей отставке Мусина начали говорить после назначения нового полпреда в ПФО Игоря Комарова. На этой неделе Комаров провел совещание в Ижевске с участием глав регионов ПФО. На встречах присутствовал также Дмитрий Мусин.