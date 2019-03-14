Все американские дипломаты, остававшиеся в Венесуэле, покинули страну

Глава госдепа США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты, которые оставались в Венесуэле, покинули страну, сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось, что США отзовут всех оставшихся в Венесуэле дипломатов. Госсекретарь штатов Майк Помпео в Twitter пояснил, что присутствие дипломатических работников в Венесуэле «ограничивает политику» США.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в причастности к перебоям с электроснабжением в стране. По его словам, электрическая война, «объявленная и возглавляемая американским империализмом против венесуэльского народа, будет побеждена». «Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальное единство патриотов!» — написал Мадуро на своей странице в Twitter.