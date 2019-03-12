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США отзовут всех оставшихся в Венесуэле дипломатов

07:47, 12.03.2019
США отзовут всех оставшихся в Венесуэле дипломатов
Фото: Pixabay.com

США на этой неделе отзовут всех оставшихся в Венесуэле дипломатов.

Госсекретарь штатов Майк Помпео в Twitter пояснил, что присутствие дипломатических работников в Венесуэле «ограничивает политику» США.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.

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