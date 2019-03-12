США отзовут всех оставшихся в Венесуэле дипломатов
США на этой неделе отзовут всех оставшихся в Венесуэле дипломатов.
Госсекретарь штатов Майк Помпео в Twitter пояснил, что присутствие дипломатических работников в Венесуэле «ограничивает политику» США.
The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 марта 2019 г.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.ОбществоВласть
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