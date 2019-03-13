Россия вошла в топ-10 стран, чьи жители активнее всего пользуются электронными госуслугами

11% жителей России прибегают к цифровым услугам не реже одного раза в день, при этом 47% — хотя бы раз в неделю, сообщает РБК.

По этому значению Россия находится на 9-м месте в мире, уступая только Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Индонезии, Аргентине, Марокко, Малайзии и Китаю.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по госстроительству и законодательству Госдумы подготовил законопроект о «цифровых правах» ко второму чтению в Госдуме. Так, из документа исключили понятие «цифровые деньги», то есть криптовалюты. Также законопроект вводит в Гражданский кодекс новую статью 141.1, которая содержит понятие «цифровое право» — это совокупность электронных данных, которая удостоверяет права на такие объекты гражданских прав, как вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права. Оборот «цифровых прав» происходит только посредством внесения записей в информационную систему.