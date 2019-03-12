Власти Татарстана рассчитывают на инвестиции в ТОР региона в размере порядка 67 млрд рублей

Замминистра экономики Татарстана Олег Пелевин озвучил, что территории опережающего развития (ТОР) должны принести республике к 2030 году около 67 млрд рублей инвестиций, сообщает ТАСС.

Предполагается создание более 17 тысяч рабочих мест.

Напомним, ранее сообщалось, что инвестиции резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Менделеевск» в Татарстане должны составить более 4,8 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, создание ТОР позволит диверсифицировать экономику города и создать более 600 постоянных рабочих мест. Также это даст возможность снизить зависимость от АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» и повысить инвестиционную привлекательность города.