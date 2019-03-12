«Ростелеком» договорился о покупке 100% Tele2

«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора Tele2. В настоящее время компания владеет 45% Tele2.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский рассказал, что в настоящее время стороны обсуждают технические моменты. Сумму сделки и сроки ее завершения он не назвал.



Осеевский также уточнил, что после консолидации Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом. Президент «Ростелекома» также добавил, что выручка объединенной компании составит около 500 млрд рублей, передают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года выручка Tele2 составила 143 млрд рублей, что на 16,4% больше показателя 2017 года.