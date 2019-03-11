По итогам 2018 года выручка Tele2 перевалила за 140 млрд рублей

Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги 2018 года, сообщили «Реальному времени» в Tele2.

Выручка по итогам прошлого года составила 143 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 16,4%. Отмечается, что чистая прибыль достигла 2,7 млрд рублей. Годовой отток абонентов составил 37,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что в ФАС убеждены, что создание единого инфраструктурного оператора по развитию сети 5G плохо скажется на конкурентоспособности всей телекоммуникационной отрасли, сообщает ТАСС. В управлении это называют худшим из возможных вариантов. Соответствующее заявление сделала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева в рамках круглого стола по развитию сети.