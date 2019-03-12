Комитет Госдумы запросит в правительстве информацию о завышении тарифов ЖКХ

Комитет Госдумы по ЖКХ запросит у правительства и ФАС России информацию о размерах и причинах завышения тарифов за коммунальные услуги в регионах России.

Документ был подготовлен депутатами от фракции КПРФ Алексеем Куринным, Николаем Коломейцевым, Верой Ганзя, Николаем Осадчим, Валентином Шурчановым и Ольгой Алимовой.

Алексей Куринный рассказал, что благодаря этому запросу можно будет сделать выводы в части поддержки законопроектов, регулирующих и ограничивающих рост тарифов на услуги ЖКХ, передает «Дума ТВ».

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги свыше 100% себестоимости. По мнению Артемьева, решать эту проблему нужно с помощью закона об основах тарифного регулирования.