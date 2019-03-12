Ак Барс Банк запустил финансовый онлайн-журнал Life.Profit

Интернет-издание — это новая версия журнала для предпринимателей Profit, который теперь выходит в расширенном формате. Портал рассказывает и о личных финансах: как экономить, копить деньги, хорошо разбираться в налогах, льготах и юридических тонкостях. Статьи можно почитать по ссылке.

В журнале можно найти статьи о том, как экономить на услугах ЖКХ и покупках, заполнить декларацию на налоговый вычет за 15 минут, поехать бесплатно в США и что нужно проверить при покупке квартиры, чтобы не потерять деньги.

Журнал полезен для начинающих предпринимателей, здесь можно прочитать лайфхаки и советы, как эффективно развивать уже действующий бизнес, познакомиться с реальными бизнес-кейсами. Статьи помогут заработать, сэкономить и стать успешным бизнесменом. Интернет-издание рассказывает о том, какую цену установить на товар, чтобы извлечь гарантированную прибыль, что делать перед покупкой готового бизнеса, как бороться с негативными отзывами в интернете и какие онлайн-сервисы помогут привлечь новых клиентов.

«Авторы журнала, основываясь на собственном опыте, рассказывают, как решить ту или иную жизненную ситуацию. Все наши материалы основаны на реальном опыте. Если автор — только теоретик, мы не возьмем его публикацию. Поэтому в Life.Profit собраны только живые истории», — рассказывает редактор журнала Айгуль Залегдинова.

Предложить идею для публикации, поделиться собственным опытом или задать вопрос можно по почте profit@akbars.ru.





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