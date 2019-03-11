В Италии нашли обломки затонувшего в 1942 году крейсера

Итальянские военные на корабле нашли между островами Стромболи и Сицилия обломки крейсера «Джованни-делле-Банде-Нере».

Судно затонуло 1 апреля 1942 года после попадания двух торпед с борта британской подлодки Urge. При попадании второй торпеды судно разломилось на две части и затонуло за 2 минуты, пишет «РИА Новости».

Крейсер нашли спустя более 60 лет благодаря подводным аппаратам, спущенным с борта эсминца Vieste. Находка располагалась на глубине от 1 460 до 1 730 метров в 20 километрах к югу от Стромболи.

Ранее исследователи обнаружили затопленный в конце Второй мировой войны американский крейсер «Индианаполис».