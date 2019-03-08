Рубен Варданян не вошел в список кандидатов в совет директоров «Соллерса»

В совете директоров автомобильной компании «Соллерс» Вадима Швецова может смениться шесть из девяти участников.



В списке кандидатов не оказалось руководителей-иностранцев. До этого в совет директоров компании входили немцы Франц Хильгерт, Райнер Тиль, итальянец Лука Маработтини и британец Ричард Уил Дерек.



Кроме того, в списке нет экс-замглавы Минпромторга Андрея Дементьева и бывшего руководителя инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.



Вместо них кандидатами в совет директоров стали Вероника Антонова (директор по стратразвитию компании), Ирина Девина (гендиректор группы ТОТ), Сергей Смыслов (совладелец железнодорожной группы Rail Garant), Виктор Хвесеня (директор по правовым вопросам), бывший вице-премьер Виктор Христенко, Адиль Ширинов (гендиректор Ford Sollers).



Также свое место в совете директоров должны сохранить гендиректор «Соллерса» Вадим Швецов и его заместители Николай Соболев и Зоя Каика.



Ранее журналисты опубликовали расследование, в котором сказано, что инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России. Сам Варданян заявил, что в расследовании смешали «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел».