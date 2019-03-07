Варданян ответил на обвинения в отмывании денег

Российский предприниматель Рубен Варданян ответил на обвинения о причастности ранее принадлежавшего ему банка «Тройка Диалог» к схеме отмывания денег.

Он заявил, что расследование Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) смешало «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел». При этом бизнесмен перенес часть ответственности и на время, в которое работал инвестбанк.

«При этом как-то забывается, в какое время мы жили: «Тройка» создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, да и вся страна находилась в ситуации стартапа», — написал Варданян в открытом письме, опубликованном на сайте армянского фонда IDeA

Бизнесмен сообщил, что юристы изучают все возможные правовые действия для защиты репутации «Тройки Диалог». Он выразил признательность всем, кто верит в него, в его команду и в то, что они делают.

«Ничто меня не остановит в реализации наших проектов», — подчеркнул он.

Напомним, что 4 марта журналисты OCCRP, российским партнером которых в расследовании выступило издание Meduza, в статье «Прачечная Тройки» (The Troika Laundromat) сообщили, что частный инвестбанк Рубена Варданяна и его партнеров «Тройка Диалог» (в 2011 году он был продан Сбербанку) создал сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года прошло $4,6 млрд.