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Работу «Единой России» после проведения IT-форума в Иннополисе поднимут на новый уровень

15:51, 06.03.2019 2
Работу «Единой России» после проведения IT-форума в Иннополисе поднимут на новый уровень
Фото: ru.wikipedia.org

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на форуме «Информационные технологии» в Иннополисе заявил, что цифровые технологии — уникальная возможность достучаться до населения, сообщает ИА «Татар-информ».

Мухаметшин отметил, что после проведения IT-форума работа «Единой России» будет поднята на новый уровень.

Напомним, ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что российские технологические разработки выйдут на мировой рынок в 2020-х годах.

«2019 год — последний год, когда мы будем прилагать активные усилия к развитию внутри страны. Стратегия 2020-х годов — мировые рынки, НТИ на мировых рынках», — приводит его слова агентство «Прайм».

ТехнологииITТелекоммуникацииОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Игорь Чепахин 06 марта
    Идиотизм! При чём Единая Россия и IT технологии.Маразм крепчает. Или перед Путиным засветится
    Это типа: "Поднимем крепость рядов КПСС-увеличением надоев молока!"
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    Анонимно 06 марта
    четко же сказал Спикер - "стучать ... стучать... и достучаться до населения" - вполне здравый процесс - осталось понять - о чем стучать... о счастье или о справедливости, оставшейся в прошлой социалистической стране...
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