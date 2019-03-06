Работу «Единой России» после проведения IT-форума в Иннополисе поднимут на новый уровень

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на форуме «Информационные технологии» в Иннополисе заявил, что цифровые технологии — уникальная возможность достучаться до населения, сообщает ИА «Татар-информ».

Мухаметшин отметил, что после проведения IT-форума работа «Единой России» будет поднята на новый уровень.

Напомним, ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что российские технологические разработки выйдут на мировой рынок в 2020-х годах.

«2019 год — последний год, когда мы будем прилагать активные усилия к развитию внутри страны. Стратегия 2020-х годов — мировые рынки, НТИ на мировых рынках», — приводит его слова агентство «Прайм».